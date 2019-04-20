  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ймовірність жорсткого Brexit залишається, - Юнкер

    • Розсилка
    Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер&nbsp; - Ймовірність жорсткого Brexit залишається, - Юнкер
    Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 

    Велика Британія відтермінувала Brexit до 31 жовтня

    Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що імовірність виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) без угоди залишається. Про це повідомляє Reuters.

    Читайте також

    За словами глави Єврокомісії, наразі ніхто не знає чим закінчиться Brexit, що створює побоювання про жорсткий вихід Британії з ЄС, без будь-яких договірних механізмів.

    «Ніхто не знає, чим закінчиться Brexit. Це створює велику невизначеність. Як і раніше, існує побоювання, що існуватиме жорсткий Brexit, без яких-небудь договірних механізмів про вихід Британії з ЄС», - заявив він.

    Юнкер зазначив, що попри відсутність певності щодо того, коли і яким чином відбудеться Brexit, та чи відбудеться він взагалі, Британія повинна «використати з розумом» час до 31 жовтня.

    «Ми не можемо продовжувати відкладати дату виходу на невизначений час. Найкращим рішенням було б для британців прийняти угоду про вихід країни з ЄС протягом додаткового часу (до 31 жовтня - ред.), який було погоджено», - наголосив президент Єврокомісії.

    Як повідомлялося, Європейська рада продовжила термін виходу Британії з ЄС до 31 жовтня.

    Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

    Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

    Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

    Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    ЄС Brexit Жан-Клод Юнкер Велика Британія президент уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ