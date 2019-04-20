Ймовірність жорсткого Brexit залишається, - Юнкер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Велика Британія відтермінувала Brexit до 31 жовтня

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що імовірність виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) без угоди залишається. Про це повідомляє Reuters.

За словами глави Єврокомісії, наразі ніхто не знає чим закінчиться Brexit, що створює побоювання про жорсткий вихід Британії з ЄС, без будь-яких договірних механізмів.

«Ніхто не знає, чим закінчиться Brexit. Це створює велику невизначеність. Як і раніше, існує побоювання, що існуватиме жорсткий Brexit, без яких-небудь договірних механізмів про вихід Британії з ЄС», - заявив він.

Юнкер зазначив, що попри відсутність певності щодо того, коли і яким чином відбудеться Brexit, та чи відбудеться він взагалі, Британія повинна «використати з розумом» час до 31 жовтня.

«Ми не можемо продовжувати відкладати дату виходу на невизначений час. Найкращим рішенням було б для британців прийняти угоду про вихід країни з ЄС протягом додаткового часу (до 31 жовтня - ред.), який було погоджено», - наголосив президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, Європейська рада продовжила термін виходу Британії з ЄС до 31 жовтня.

Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

Джерело: РБК-Україна