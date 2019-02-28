З банку Венесуели вивезли 8 тонн золота, - ЗМІ



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Де зараз перебуває золото, вивезене з венесуельського Центробанку, невідомо

Зі сховищ Центробанку Венесуели минулого тижня було вилучено щонайменше вісім тонн золота.

Про це повідомили три урядові джерела і представники Національної асамблеї, передає агентство Reuters.

Золото вивезли вантажівками між середою і п’ятницею минулого тижня, коли в банку не було постійних охоронців.

За даними джерел агентства, золото вивозилося на урядовому спецтранспорті, коли глава Центробанку Каліксто Ортега перебував за кордоном.

У Центробанку не стали коментувати цю інформацію, де наразі золото, невідомо.

Опозиційний депутат Національної асамблеї Анхель Альварадо заявив, що золото планують продати незаконно.

Як повідомлялося, ситуація в Венесуелі продовжує бути напруженою. Опальний лідер режиму Ніколас Мадуро залишає за собою контроль армії і силових відомств. Минулого тижня він віддав наказ військам зупинити надходження міжнародної гуманітарної допомоги до Венесуели, назвавши це вторгненням в країну.

Як відомо, внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.