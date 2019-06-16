З Києва відкрили авіарейси до турецького Ізміра
Ізмір - другий за величиною порт Туреччини після Стамбула
Рейси до Ізміра виконує авіакомпанія МАУ
Відкрито новий напрям авіасполучення між Україною і Туреччиною, з 15 червня з Києва можна буде літати до турецького міста Ізмір.
Про це повідомляється у Twitter Генконсульства України в Стамбулі.
Рейси до Ізміра виконує авіакомпанія МАУ.
Ізмір - турецьке місто на узбережжі Егейського моря. Це третє за чисельністю населення місто в Туреччині і другий за величиною порт країни після Стамбула.
Зазначається, що на табло в аеропорту Ізміра вказується правильне написання столиці України – Kyiv, а не Kiev.
На табло аеропорту Ізміра - Київ!— Consulate General of Ukraine in Istanbul (@CGUinIstanbul) 15 июня 2019 г.
До речі, помітили? #KyivNotKiev
Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення: Київ-Ізмір.
В урочистому відкритті щоденного рейсу @fly_uia взяли участь представники @CGUinIstanbul, @UKRinTR, МАУ, турецькі партнери, укр громада Ізміра. pic.twitter.com/H7bOYgz9Nx
Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp з 28 жовтня запустить прямі регулярні рейси з Києва до Львова.
25 травня стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ Авіакомпанія Скайап (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує на рішення суду.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну розібратися в ситуації.
Раніше Омелян різко засудив постанову Баришівського райсуду і заявив, що компанія SkyUp Airlines не припинятиме польоти.
В авіакомпанії заявили, що їхні літаки не припинятимуть польоти.