  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З Києва відкрили авіарейси до турецького Ізміра

    • Розсилка
    <p>Ізмір - другий за величиною порт Туреччини після Стамбула</p> - З Києва відкрили авіарейси до турецького Ізміра

    Ізмір - другий за величиною порт Туреччини після Стамбула

    Рейси до Ізміра виконує авіакомпанія МАУ

    Відкрито новий напрям авіасполучення між Україною і Туреччиною, з 15 червня з Києва можна буде літати до турецького міста Ізмір.

    Про це повідомляється у Twitter Генконсульства України в Стамбулі.

    Рейси до Ізміра виконує авіакомпанія МАУ.

    Ізмір - турецьке місто на узбережжі Егейського моря. Це третє за чисельністю населення місто в Туреччині і другий за величиною порт країни після Стамбула.

    Зазначається, що на табло в аеропорту Ізміра вказується правильне написання столиці України – Kyiv, а не Kiev.

    Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp з 28 жовтня запустить прямі регулярні рейси з Києва до Львова.

    25 травня стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ Авіакомпанія Скайап (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує на рішення суду.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну розібратися в ситуації.

    Раніше Омелян різко засудив постанову Баришівського райсуду і заявив, що компанія SkyUp Airlines не припинятиме польоти.

    В авіакомпанії заявили, що їхні літаки не припинятимуть польоти.

    Читайте також
    Туреччина літак МАУ авіаперевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ