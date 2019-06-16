З Києва відкрили авіарейси до турецького Ізміра



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Ізмір - другий за величиною порт Туреччини після Стамбула

Рейси до Ізміра виконує авіакомпанія МАУ

Відкрито новий напрям авіасполучення між Україною і Туреччиною, з 15 червня з Києва можна буде літати до турецького міста Ізмір.

Про це повідомляється у Twitter Генконсульства України в Стамбулі.

Рейси до Ізміра виконує авіакомпанія МАУ.

Ізмір - турецьке місто на узбережжі Егейського моря. Це третє за чисельністю населення місто в Туреччині і другий за величиною порт країни після Стамбула.

Зазначається, що на табло в аеропорту Ізміра вказується правильне написання столиці України – Kyiv, а не Kiev.

На табло аеропорту Ізміра - Київ!

До речі, помітили? #KyivNotKiev

Сьогодні відкрито новий напрям авіасполучення: Київ-Ізмір.

В урочистому відкритті щоденного рейсу @fly_uia взяли участь представники @CGUinIstanbul, @UKRinTR, МАУ, турецькі партнери, укр громада Ізміра. pic.twitter.com/H7bOYgz9Nx — Consulate General of Ukraine in Istanbul (@CGUinIstanbul) 15 июня 2019 г.

Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp з 28 жовтня запустить прямі регулярні рейси з Києва до Львова.

25 травня стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ Авіакомпанія Скайап (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує на рішення суду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну розібратися в ситуації.

Раніше Омелян різко засудив постанову Баришівського райсуду і заявив, що компанія SkyUp Airlines не припинятиме польоти.

В авіакомпанії заявили, що їхні літаки не припинятимуть польоти.