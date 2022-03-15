Танк злетів у повітря. Українська армія показала, як нищить ворога (відео)

Триває 20 доба відктритої війни Росії проти України

Безпілотник ЗСУ зафіксував пряме влучення в танк окупантів, який на повному ходу долав рів.

На відео видно, що ворог намагався проскочити рів, але затримався буквально на секунду. Цього вистачило нашим бійцям, аби знищити ворожу бронетехніку.

Танк в буквальному сенсі злетів у повітря і розсипався шматками навкруги.

Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».

Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

Раніше, військові біля Чернігова ліквідували реактивну систему залпового вогню окупантів. Раніше повідомлялося, що сили опору України ліквідували ще одного російського генерала.

Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.