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    Танк злетів у повітря. Українська армія показала, як нищить ворога (відео)

    Чудова робота наших захисників - Танк злетів у повітря. Українська армія показала, як нищить ворога (відео)
    Чудова робота наших захисників
    скріншот з відео

    Триває 20 доба відктритої війни Росії проти України

    Безпілотник ЗСУ зафіксував пряме влучення в танк окупантів, який на повному ходу долав рів.

    На відео видно, що ворог намагався проскочити рів, але затримався буквально на секунду. Цього вистачило нашим бійцям, аби знищити ворожу бронетехніку.

    Танк в буквальному сенсі злетів у повітря і розсипався шматками навкруги.

    Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».

    Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

    Раніше, військові біля Чернігова ліквідували реактивну систему залпового вогню окупантів. Раніше повідомлялося, що сили опору України ліквідували ще одного російського генерала.

    Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

    Теги: окупанти ЗСУ армія війна військові безпілотник #stoprussia
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    Танк злетів у повітря. Українська армія показала, як нищить ворога (відео)