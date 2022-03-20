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    Росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях

    Ворог підірвав авто рятувальників&nbsp; - Росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях
    Ворог підірвав авто рятувальників 
    фото: ДСНС

    Через вибух постраждало вісім рятувальників

    Російські ворожі сили підірвали пожежний автомобіль в селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва. В результаті вибуху постраждали восьмеро рятувальників, повідомляє пресслужба ДСНС України.

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    Росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях
    Росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях
    Росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях
    Росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях
    Росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях

    Зазначається, що 19 березня бригада рятувальників гасила пожежу біля Нових Петрівців. На шляху до місця заправки пожежна автоцистерна підірвалася на вибуховому пристрої.

    В результаті вибуху постраждало вісім рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Травмованих бійців госпіталізували. Усім була надана необхідна кваліфікована допомога.

    Напередодні рашисти обстріляли з «Градів» село під Києвом. Це Нові Петрівці. У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію.

    17 березня окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці. Внаслідок ворожої атаки було смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

    Додамо, що віднині у Київській області заборонено ходити до лісу.

    Теги: вибух росія окупанти ДСНС війна обстріл автомобіль рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях