БФ молодіжної ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання, що рятуватиме життя

Фонд придбав для медичних закладів Києва, Харкова та Донеччини критично важливе медичне обладнання

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Благодійний фонд Дениса Парамонова, за підтримки партнерів, придбали для медичних закладів Києва, Харкова та Донеччини критично важливе медичне обладнання на загальну суму 7,6 млн гривень. Про це виданню повідомили у Благодійному фонді Дениса Парамонова.

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В один з медичних інститутів Києва передано надсучасну стійку для артроскопії ARTHROVIMS 7К VIMS – вартість такого обладнання близько 4 млн грн. Воно використовується під час операцій на поранених кінцівках, що дозволяє легше знаходити та діставати уламки без розрізу тканин.

У рамках гуманітарної місії на Схід прифронтові шпиталі також отримали сучасне устаткування. На Дніпропетровщину доставлено комплект Insighters, який складається з відеоларингоскопу, твердого бронхоскопу та гнучкого відеобронхоскопа. Він буде використовуватися під час операцій, в анастезіологічних маніпуляціях, при важких інтубаціях та у випадках, коли необхідно дістати сторонні предмети з легенів чи верхніх дихальних шляхів.

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Військовий шпиталь на Донеччині отримав сучасний дороговартісний комплект Fuji (Японія) для облаштування кабінету гастроколоноскопії. Таке обладнання допоможе під час обстеження і лікування пацієнтів з осколковими пораненнями та внутрішніми кровотечами. А у шпиталь Харкова придбано дві сучасні системи обігріву пацієнтів, які використовуються при гіпотермії та спричинених нею ускладнень у до- та післяопераційних періодах.

«У ситуаціях, коли відлік часу іде на хвилини, а отримані травми надто тяжкі – наявність необхідного обладнання може у буквальному сенсі врятувати життя пораненого. Саме тому вже більше року наша команда працює над забезпеченням прифронтових шпиталів та медичних інститутів по всій країні сучасним дороговартісним устаткуванням. Наша основна мета – допомогти медикам врятувати якомога більше житів наших захисників», – зазначив голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи «Надія», перший заступник голови парламентського Комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль.

«Наш Фонд вже кілька років системно допомагає підвищити якість медичних послуг у лікарнях. Разом з партнерами сьогодні ми маємо можливість забезпечувати медзаклади дуже дорогим і сучасним обладнанням. Найголовніше, що воно рятує життя українців, адже сьогодні це найбільша цінність. Яскраве і мирне майбутнє України може бути лише зі здоровою нацією, а це можливо виключно з якісною медициною. Задля забезпечення лікарень наш Фонд постійно проводить різноманітні акції, що допомагають збирати кошти на закупівлю медобладнання», – підкреслив меценат Денис Парамонов, який є засновником однойменного Фонду.

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Обладнання було придбано за підтримки партнерів: ГО «Петро і Мазепа», LLC Elvim в особі SEO Ігора Думана, ТОВ «Будхаусгрупп», компаній «Медирент», «Біосфера», «Епіцентр», «Катіон-Інвест», Harwind, ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «Югекотоп» та Бориса Козиря.

Крім того, лише за перші два місяці цього року медичні вантажі від Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», Благодійного фонду Дениса Парамонова та партнерів отримали 110 медзакладів у різних областях України. Цю гуманітарну місію підтримали «Дойч-Фарм», Global Empowerment Mission Ukraine у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation, Revival Foundation, Centra, Geri Care, Eltech Trust.