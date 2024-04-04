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Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці
Більшість українських біженців працює у Чехії
фото із відкритих джерел

У Чехії зараз перебувають 382 тис. громадян України, які залишили свою країну після початку повномасштабного вторгнення. Про це пише enikn.cz.

Із майже 400 тисяч українців 123 тис. працюють за контрактом і 90% із них сплачують податки, відрахування до пенсійного фонду та до медичного страхування зі своїх заробітків, повідомило Міністерство праці та соціального забезпечення Чехії.

«Біженці повертають державі ту допомогу, яку вона їм надала», – заявив на пресконференції міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка.

Він зазначив, що сума, зібрана таким чином у державній скарбниці, зараз перевищує обсяг допомоги, яку нині сплачують українські біженці.

У міністерстві уточнили, що з початку 2022 року Чехія прийняла близько 550 тисяч українських біженців, понад 150 тисяч із яких відтоді повернулися на батьківщину або виїхали у інші країни. Більшість українців, що залишилися в Чехії, складають жінки і діти. Чеські школи цього навчального року відвідують понад 50 тисяч українських дітей. Крім біженців, у чеських компаніях та установах працюють близько 250 тисяч українських заробітчан, що робить українців найбільшою національною меншиною у Чеській Республіці з її населенням у 10,7 млн. осіб.

До слова, зміни до програми підтримки українців із тимчасовим захистом у Чехії набудуть чинності з 1 вересня 2024 року. Із безкоштовного житла повинні будуть виїхати біженці, якщо вони вичерпали термін 90 днів. Про це пише proukrainu.blesk.cz.Нові умови проживання у безкоштовному житлі з 1 вересня передбачають, що біженці повинні будуть виїхати через 90 днів проживання і шукати квартири чи кімнати самостійно. Зараз діє обмеження у 150 днів. Але вразливі категорії поки що мають право на безкоштовне проживання безстроково. До таких належать багатодітні матері, люди від 65 років, вагітні жінки, люди з інвалідністю.

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Теги: міністр податки Чехія українці житло біженці страхування обмеження

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