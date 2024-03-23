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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Пакистан, Ізраїль мають ядерну зброю. А чому не маємо ми?

glavcom.ua
Розрізаний стратегічний бомбардувальник Ту-22 на військовому аеродромі біля Полтави, 12 листопада 2002 року. Літак знищено в рамках відмови України від ядерної зброї
фото: АР/Efrem Lukatsky

«Нам слід зрозуміти, що у ситуації, коли у нас немає союзників, нам необхідно володіти ядерною зброєю»

Росія щодня робить нам «Крокус». Ракетами, шахедами, КАБами. Зносить цілий під'їзди у багатоповерхівках з мирними людьми.

Коли ми завдаємо удару у відповідь по адміністративним будівлям у Москві, американці вимагають від нас це припинити.

Коли ми завдаємо удар у відповідь по нафтоперевалці, американці телефонують нам і кажуть цього не робити.

Коли ми у відповідь палим їм нафтопереробку, нас просять зупинитися. Бо може зрости ціна на нафту.

***

Нам слід зрозуміти, що у ситуації, коли у нас немає союзників, нам необхідно володіти ядерною зброєю.

Пакистан, Ізраїль мають ядерну зброю, чому ми не маємо на неї права?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ядерна зброя Україна війна

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