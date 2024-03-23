Пакистан, Ізраїль мають ядерну зброю. А чому не маємо ми?
«Нам слід зрозуміти, що у ситуації, коли у нас немає союзників, нам необхідно володіти ядерною зброєю»
Росія щодня робить нам «Крокус». Ракетами, шахедами, КАБами. Зносить цілий під'їзди у багатоповерхівках з мирними людьми.
Коли ми завдаємо удару у відповідь по адміністративним будівлям у Москві, американці вимагають від нас це припинити.
Коли ми завдаємо удар у відповідь по нафтоперевалці, американці телефонують нам і кажуть цього не робити.
Коли ми у відповідь палим їм нафтопереробку, нас просять зупинитися. Бо може зрости ціна на нафту.
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Нам слід зрозуміти, що у ситуації, коли у нас немає союзників, нам необхідно володіти ядерною зброєю.
Пакистан, Ізраїль мають ядерну зброю, чому ми не маємо на неї права?
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