Розрізаний стратегічний бомбардувальник Ту-22 на військовому аеродромі біля Полтави, 12 листопада 2002 року. Літак знищено в рамках відмови України від ядерної зброї

«Нам слід зрозуміти, що у ситуації, коли у нас немає союзників, нам необхідно володіти ядерною зброєю»

Росія щодня робить нам «Крокус». Ракетами, шахедами, КАБами. Зносить цілий під'їзди у багатоповерхівках з мирними людьми.

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Коли ми завдаємо удару у відповідь по адміністративним будівлям у Москві, американці вимагають від нас це припинити.

Коли ми завдаємо удар у відповідь по нафтоперевалці, американці телефонують нам і кажуть цього не робити.

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Коли ми у відповідь палим їм нафтопереробку, нас просять зупинитися. Бо може зрости ціна на нафту.

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Нам слід зрозуміти, що у ситуації, коли у нас немає союзників, нам необхідно володіти ядерною зброєю.

Пакистан, Ізраїль мають ядерну зброю, чому ми не маємо на неї права?