За добу на Донбасі поранено п'ятеро українських військових



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Вчора окупанти 18 разів порушили режим припинення вогню

Противник обстрілював позиції українських військ із артилерійських систем

У четвер, 7 березня, російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник обстрілював позиції українських військ із артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, витративши 119 боєприпасів.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог п'ять разів обстріляв наші позиції:

з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Водяне;

двічі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Гнутове;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 13 обстрілів підрозділів українських військ:

тричі з мінометів калібру 82 мм – у районі села Кримське;

тричі з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Хутір Вільний;

з артилерійських систем калібру 152 мм – біля селища міського типу Новотошківське;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Старий Айдар, Троїцьке та Новозванівка;

з мінометів 82-го калібру – біля села Катеринівка;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Зайцеве;

зі стрілецької зброї – поблизу селища Новолуганське.

«В результаті обстрілів п'ятеро наших захисників отримали поранення. Жоден обстріл ворога не залишився без адекватної відповіді вогнем чергових вогневих засобів Об'єднаних сил», - додали у прес-центрі.

За даними розвідки, чотирьох окупантів ліквідовано, 13 поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника.

За уточненими даними, добою раніше збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Щастя, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок.

Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

Нагадаємо, контактна група щодо Донбасу домовилася про режим тиші від півночі 8 березня. Попри це, українська сторона не мала великих сподівань, що бойовики будуть його дотримуватися.

Також командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв запевнив, що українська армія готова до наступальних операцій на Донбасі

Як повідомляв «Главком», бойовики вперше цього року застосували танки проти українських захисників.

За останніми даними Міноборони, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 7 березня, отримали поранення троє українських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що бойовики на Донбасі почали проводити мобілізацію у скорочені терміни.

Окрім того, бойовики не пропустили гуманітарну допомогу на окупований Донбас.