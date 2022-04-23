Труханов показав розбитий росіянами будинок в Одесі (відео)

Рятувальники працюють над розбиранням обрушення

Мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив відео з місця влучання російської ракети в житловий багатоповерховий будинок.

На відео, оприлюдненому в Telegram, українські рятувальники розбирають завали будівлі.

«У мене за спиною те, що окупанти називають військовим обʼєктом. Те, що вони сьогодні вразили своєю високоточною зброєю. Ось це вони називають військовим обʼєктом. Вже зараз підтверджено 8 загиблих, з яких одна тримісячна дитина. Дівчинка. Одеситка, яка так і не побачила життя. Тварюки, і горіти вам у пеклі», – сказав одеський міський голова.

Росіяни після ракетної атаки на житловий будинок збрехали, що нібито вразили зброю, надіслану Україні.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.