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    Українці презентували сервіс, який допомагає подорожувати в умовах пандемії

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    Бот допоможе українцям з закордонними подорожами / Фото з відкритих джерел - Українці презентували сервіс, який допомагає подорожувати в умовах пандемії

    Бот допоможе українцям з закордонними подорожами / Фото з відкритих джерел

    В Україні запустили телеграм-бота, який відстежує зміни в правилах різних країн під час планування подорожей у період Covid-19

    В Україні запустили Telegram-бот Corona.Travel.Bot, який відстежує зміни в правилах різних країн під час планування подорожей у період Covid-19. Інформація у бота офіційна – бере він її з сайту Міністерства закордонних справ України.

    В умовах Covid-19 під час планування подорожей слід обов’язково ознайомитися з правилами в’їзду для українців на сайті МЗС чи за допомогою Corona.Travel.Bot, що повідомляє про актуальні зміни.

    Corona.Travel.Bot
    Corona.Travel.Bot

    Для цього необхідно:

    • надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;
    • ознайомитися з актуальними правилами;
    • вибрати режим моніторингу;
    • підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду.

    У Corona.Travel.Bot є два режими моніторингу:

    • слідкувати за зміною зони — якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки);
    • слідкувати за змінами правил — бот надсилатиме звіт: які видалили, а які додали.
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    Джерело: ITC.ua

    Теги: МЗС коронавірус
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    Українці презентували сервіс, який допомагає подорожувати в умовах пандемії