Українці презентували сервіс, який допомагає подорожувати в умовах пандемії
Бот допоможе українцям з закордонними подорожами / Фото з відкритих джерел
В Україні запустили телеграм-бота, який відстежує зміни в правилах різних країн під час планування подорожей у період Covid-19
В Україні запустили Telegram-бот Corona.Travel.Bot, який відстежує зміни в правилах різних країн під час планування подорожей у період Covid-19. Інформація у бота офіційна – бере він її з сайту Міністерства закордонних справ України.
В умовах Covid-19 під час планування подорожей слід обов’язково ознайомитися з правилами в’їзду для українців на сайті МЗС чи за допомогою Corona.Travel.Bot, що повідомляє про актуальні зміни.
Для цього необхідно:
- надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;
- ознайомитися з актуальними правилами;
- вибрати режим моніторингу;
- підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду.
У Corona.Travel.Bot є два режими моніторингу:
- слідкувати за зміною зони — якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки);
- слідкувати за змінами правил — бот надсилатиме звіт: які видалили, а які додали.
Джерело: ITC.ua