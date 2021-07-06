Українці презентували сервіс, який допомагає подорожувати в умовах пандемії

В Україні запустили телеграм-бота, який відстежує зміни в правилах різних країн під час планування подорожей у період Covid-19

В Україні запустили Telegram-бот Corona.Travel.Bot, який відстежує зміни в правилах різних країн під час планування подорожей у період Covid-19. Інформація у бота офіційна – бере він її з сайту Міністерства закордонних справ України.

В умовах Covid-19 під час планування подорожей слід обов’язково ознайомитися з правилами в’їзду для українців на сайті МЗС чи за допомогою Corona.Travel.Bot, що повідомляє про актуальні зміни.

Corona.Travel.Bot

Для цього необхідно:

надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;

ознайомитися з актуальними правилами;

вибрати режим моніторингу;

підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду.

У Corona.Travel.Bot є два режими моніторингу:

слідкувати за зміною зони — якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки);

слідкувати за змінами правил — бот надсилатиме звіт: які видалили, а які додали.

Джерело: ITC.ua