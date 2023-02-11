Водночас видання прогнозує контрнаступ українських військових

Україна та Росія готуються до наступу після кількох місяців статичних боїв. Росія рухається першою. Про це повідомляє New York Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із посиланням на українську розвідку видання зазначає, що росіяни планують окупувати Донбас до березня, взявши Збройні сили України в оточення з півночі та півдня через Кремінну та Вугледар. Також загарбники можуть спробувати відвернути ЗСУ від Донбасу, відкривши новий фронт, швидше за все, у районі Сум та Харківської області.

Водночас контрнаступ готує Україна, яка хоче, щоб РФ гадала, де і коли ЗСУ можуть завдати удару. Однак, як пише видання, просуватися на сході буде важко, оскільки окупанти укріпили свої позиції там ще з 2014 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільш ймовірним виглядає контрнаступ ЗСУ на півдні.

інфографіка: NYT

«Мелітополь є очевидною метою, оскільки місто розташоване на перетині двох основних автомагістралей і важливої залізничної лінії, що робить його критично необхідним для постачання російських військ на півдні», – йдеться в повідомленні.

Якщо під Мелітополем Україні вдасться розколоти російські сили, це послабить контроль Росії над Херсонською областю.

«Без шляхів постачання зі сходу російське підкріплення може прибути лише через Крим – набагато довший шлях, який, до того ж, пролягає через зону дії ракет HIMARS», – зазначається у виданні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, Російська Федерація продовжує вживати заходів, щоб поступово підготувати власний оборонно-промисловий комплекс до затяжної війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія підготувала для масштабного наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 РСЗВ радянських часів, таких як «Град» і «Смерч», 400 винищувачів та 300 вертольотів. Про це пише видання Foreign Policy.

Українська влада ж заявляє, що на даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.

Тим часом російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області.



