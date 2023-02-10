За добу на Бахмутському напрямку сталася рекордна кількість бойових зіткнень – ЗСУ

Біля Бахмута ворог сконцентрував значні сили, зокрема, там залишаються бійці ПВК «Вагнер»

Російська армія сконцентрувала свої сили на Бахмутському напрямку та намагається встановити контроль над трасою Констянтинівка-Бахмут. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«Бахмут залишається надалі головним напрямком удару ворога, там тільки за цю добу відбулось 124 обстріли різними типами артилерії, рекордні 54 бойові зіткнення на всьому напрямку. Ворог прагне заволодіти контролем над трасою Констянтинівка-Бахмут, проте Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу з метою зменшити можливості ворога по ураженню цієї траси, і у Сил оборони є можливість доставляти в Бахмут зброю, провіант, інші необхідні речі, а також вивозити поранених з-під Бахмута», – зазначив Череватий.

За словами речника, ворог сконцентрував значні сили, зокрема, там залишаються бійці ПВК «Вагнер», а також прибувають мотострілецькі підрозділи російських збройних сил, деякі інші підрозділи з так званого 2-го армійського корпусу «ЛНР».

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Нагадаємо, триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі.