За фактом стрілянини, вчиненої скандальним народним депутатом, відкрито кримінальне провадження

«Про правову кваліфікацію провадження говорити поки рано»

За фактом стрілянини, яку вчинив 21 жовтня нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, відкрито кримінальне провадження. Про це на брифінгу під час спільної наради керівників правоохоронних органів повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

«Щодо питання про народного депутата – у нас є справи. Їх у принципі щодо цієї особи досить велика кількість», – повідомила Венедіктова. Також очільниця офісу генерального прокурора наголосила, що якщо немає публічної реакції правоохоронної системи у тій чи іншій справі, це не означає, що відсутні відповідні внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На уточнююче питання, чи порушено справу безпосередньо зі стрільби, Венедиктова відповіла: «Є». При цьому вона наголосила, що про правову кваліфікацію провадження говорити поки рано.

Нагадаємо, 15 жовтня 2021-го, у річницю вбивства Степана Бандери, одіозний народний депутат Ілля Кива вирішив відзначити цю дату салютом, стріляниною та погрозами на адресу українських патріотів, записавши все перераховане на відео.

Під час спільної наради керівників правоохоронних органів та представників влади міністр внутрішніх справ Денис Монастриський заявив, що протидія «хуліганським діям» з використанням зброї має бути жорсткою та ефективною, їм має надаватися відповідна правова оцінка «незалежно від того, хто вчинив ці дії».

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