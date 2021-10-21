Ярош натякнув, що Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн

Дмитро Ярош заявив, що особа з прізвищем на літеру «К» прийняла пропозицію російських спецслужб за $5 млн вивезти його до РФ та здати ворогам

«По-християнські, шкода мені цього недорозвинутого путінського телепня», – заявив про нардепа Киву Дмитро Ярош

Екснардеп, колишній лідер «Правого сектору» та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що особа з прізвищем на літеру «К» (ймовірніше всього, мова йде про нардепа Іллю Киву) прийняла пропозицію російських спецслужб за $5 млн вивезти його до Росії та здати ворогам. Про це Ярош написав у Facebook.

«У минулому році брати по зброї з однієї державної силової структури спеціального призначення, в назві якої присутня літера «А», попередили мене про те, що російські спецслужби дають $5 млн за те, щоб я живим потрапив в їх руки на території Ерефіі... Росіяни звернулися в декілька «установ», що теоретично могли б провести таку спецоперацію... Начебто, всі відмовились у зв'язку або з безперспективністю, або з відносною порядністю. Більше того, дехто цю інформацію передав туди – куди треба... В принципі, для мене це була не новина, бо десь, як мінімум, раз у рік подібні спроби відбуваються з 2014 року... Не раз деергешки ворога нейтралізовувалися спільними силами добровольців, СБУ, МВС... Дякую за все, хлопці та дівчата! Але цього разу, після відмови «серйозних структур займатися Ярошем», за інформацією з надійних агентурних джерел, пропозицію прийняла лиса, дебільнувата і психопатична «особь» з прізвищем на літеру «К», – написав Ярош.

Командувач Української добровольчої армії закликав небайдужих українців не чіпати Киву, припустивши, що його дістануть спецслужби РФ.

«По-християнські, шкода мені цього недорозвинутого путінського телепня... P.S. Хочу закликати Патріотів України не відправляти на той світ цього виродка, бо чую про те, що бажаючих стає все більше... Думаю, за вас це зроблять кремлівські спецслужби, бо «п'ять лямів» йому вони, точно, не пробачать», – написав Ярош.

Зазначимо, сьогодні одіозний нардеп Кива розповів, що його виключили з ОПЗЖ (відео).

Згодом його соратники назвали це «маячнею» та «фейком».