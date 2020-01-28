Американський боєць MMA Бен Фодор погорів на торгівлі наркотиками



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На рахунку Фодора 11 поєдинків в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув сім перемог і зазнав три поразки, а ще один бій завершився внічию

Американський боєць змішаних єдиноборств Бен Фодор, більш відомий як Фенікс Джонс, був заарештований за торгівлю наркотиками, повідомляє MMA Junkie.

21 листопада боєць в одному з кафе продав 7 грамів наркотичної речовини агенту поліції. Після їх другої зустрічі і продажу ще однієї партії Фодора заарештували разом зі спільницею. Слухання у справі Фодора призначені на 3 лютого.

31-річний боєць відомий, зокрема, тим, що працює добровільним дружинником в Сіетлі, патрулюючи вулиці в образі супергероя.

На рахунку Фодора 11 поєдинків в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув сім перемог і зазнав три поразки, а ще один бій завершився внічию.