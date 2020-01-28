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    Американський боєць MMA Бен Фодор погорів на торгівлі наркотиками

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    Американський боєць MMA Бен Фодор погорів на торгівлі наркотиками

    На рахунку Фодора 11 поєдинків в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув сім перемог і зазнав три поразки, а ще один бій завершився внічию

    Американський боєць змішаних єдиноборств Бен Фодор, більш відомий як Фенікс Джонс, був заарештований за торгівлю наркотиками, повідомляє MMA Junkie.

    21 листопада боєць в одному з кафе продав 7 грамів наркотичної речовини агенту поліції. Після їх другої зустрічі і продажу ще однієї партії Фодора заарештували разом зі спільницею. Слухання у справі Фодора призначені на 3 лютого.

    31-річний боєць відомий, зокрема, тим, що працює добровільним дружинником в Сіетлі, патрулюючи вулиці в образі супергероя.

    На рахунку Фодора 11 поєдинків в змішаних єдиноборствах, в яких він здобув сім перемог і зазнав три поразки, а ще один бій завершився внічию.

    наркотики
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