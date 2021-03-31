За минулу добу в Україні рекордна кількість смертей від Covid-19

Зафіксовано понад 11 тис. нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 30 березня, в Україні виявлено 11226 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 407 пацієнтів, що є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

За минулу добу госпіталізовано 5558 осіб, одужало від коронавірусу 6405 осіб. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 674 168 осіб;

одужало – 1 313 481 особа;

летальних випадків – 32 825;

проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 100 випадків

Вінницька область – 439

Волинська область – 254

Дніпропетровська область – 209

Донецька область – 705

Житомирська область – 434

Закарпатська – 370

Запорізька область – 737

Івано-Франківська область – 225

Київська область – 430

Кіровоградська область – 118

Луганська область – 213

Львівська область – 833

Миколаївська область – 247

Одеська область – 1 012

Полтавська область – 293

Рівненська область – 591

Сумська область – 487

Тернопільська область – 202

Харківська область – 906

Херсонська область – 146

Хмельницька область – 664

Черкаська область – 374

Чернівецька область – 211

Чернігівська область – 26

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу 29 березня в Україні виявлено 10533 нових хворих на Covid-19. Було госпіталізовано з коронавірусом 2597 осіб, від ускладнень хвороби померли 286 пацієнтів, одужало 3576 осіб.

Як повідомляв Степанов, в Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заповнюваністю лікарень склалася у Києві та Одесі.

Міністр прогнозував, що найближчими днями Івано-Франківська область може перейти в «помаранчеву» або «жовту» зону карантину.