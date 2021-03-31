За минулу добу в Україні рекордна кількість смертей від Covid-19
Зафіксовано понад 11 тис. нових хворих на коронавірус
За минулу добу, 30 березня, в Україні виявлено 11226 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 407 пацієнтів, що є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.
За минулу добу госпіталізовано 5558 осіб, одужало від коронавірусу 6405 осіб. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.
Здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 674 168 осіб;
- одужало – 1 313 481 особа;
- летальних випадків – 32 825;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 100 випадків
- Вінницька область – 439
- Волинська область – 254
- Дніпропетровська область – 209
- Донецька область – 705
- Житомирська область – 434
- Закарпатська – 370
- Запорізька область – 737
- Івано-Франківська область – 225
- Київська область – 430
- Кіровоградська область – 118
- Луганська область – 213
- Львівська область – 833
- Миколаївська область – 247
- Одеська область – 1 012
- Полтавська область – 293
- Рівненська область – 591
- Сумська область – 487
- Тернопільська область – 202
- Харківська область – 906
- Херсонська область – 146
- Хмельницька область – 664
- Черкаська область – 374
- Чернівецька область – 211
- Чернігівська область – 26
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за добу 29 березня в Україні виявлено 10533 нових хворих на Covid-19. Було госпіталізовано з коронавірусом 2597 осіб, від ускладнень хвороби померли 286 пацієнтів, одужало 3576 осіб.
Як повідомляв Степанов, в Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заповнюваністю лікарень склалася у Києві та Одесі.
Міністр прогнозував, що найближчими днями Івано-Франківська область може перейти в «помаранчеву» або «жовту» зону карантину.