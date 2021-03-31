Ляшко: Україна отримає додатково мільйон доз вакцини Pfizer

Вже найближчими тижнями у межах Covax Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer

Мільйон доз вакцини Pfizer буде поставлено в Україну траншами до кінця червня

Український уряд отримав підтвердження про поставку додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму Covax.

Про це в ефірі hromadske повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вже найближчими тижнями у межах Covax Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer.

«Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи Covax про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня», – зазначив Ляшко.

Головний санлікар розповів і загалом про те, скільки і яких вакцин проти коронавірусу очікує Україна.

«Covishield ми отримали 500 тисяч. По контракту до кінця березня мало прийти ще мільйон доз. Потім наступні 500 тисяч доз і ще мільйон. Проте зараз в Індії тимчасова заборона на експорт вакцини, але ми не панікуємо, бо зараз приходить нова вакцина з такої ж платформи – у межах механізму Covax», – сказав Ляшко.

Йдеться про ту ж вакцину AstraZeneca, яку виробляють у Південній Кореї. До кінця травня Україна має отримати 1,7 мільйона доз цієї вакцини, першу партію у 360 тисяч вже готові відвантажити. Не роблять цього, бо виробник досі не зареєстрував вакцину в Україні.

«Ніяк не може подати документи. Процедура у нас проста, просто треба подати документи, але є якісь певні бюрократичні речі цієї компанії», – пояснив санлікар.

Також Ляшко нагадав, що Україна вже уклала контракт на поставку 2 мільйонів доз вакцини від китайської компанії Sinovac

«Перша поставка у 215 тисяч доз вже прийшла, решту очікуємо наступними траншами. Ці 215 тисяч доз проходять зараз лабораторний контроль і, сподіваємося, найближчим часом буде вакцина допущена до реалізації», – уточнив він.

Як відомо, до кінця року МОЗ планує вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.