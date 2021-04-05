Спецрейси до «червоних зон»: які потяги курсуватимуть 5 квітня

Сьогодні курсуватимуть сім потягів до регіонів «червоної зони»

«Укрзалізниця» продовжує виконувати узгоджені з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури спеціальні рейси для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або залишити «червоні зони». Продаж квитків на ці рейси відкрито.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

поїзд № 1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ,

3/4 Ужгород-Запоріжжя,

5/6 Херсон-Ужгород,

15/16 Рахів-Харків,

117/118 Київ-Чернівці,

133/134 Рахів-Миколаїв,

143/144 Ворохта-Київ.

«Укрзалізниця» вдячна місцевим ОДА за ініціативу, а також Міністерству інфраструктури України та Міністерству охорони здоров'я за розуміння ситуації та можливість безпечно, організовано та контрольовано забезпечити перевезення людей з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію», - йдеться в повідомленні УЗ.





До слова, з 3 квітня «Укрзалізниця» відкрила спецрейси до «червоних зон».

У Києві та ще кількох регіонах України з понеділка, 5 квітня, почав діяти посилений карантин.

Зокрема, у столиці громадським транспортом, у томи числі і метро, скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. Крім того, закриваються школи та дитячі садки. Столична влада рекомендувала керівникам установ та підприємств перевести співробітників на дистанційну роботу, або, кому можливо, надати відпустки. Обмеження триватимуть до 16 квітня.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.