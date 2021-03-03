Туреччина значно послабила карантин: що тепер дозволено

2 березня в Туреччині дозволили роботу ресторанів, кафе і барів і повернули учнів до шкіл

Влада Туреччини зважилася на пом’якшення діючих карантинних обмежень незважаючи на те, що в країні відновилося зростання захворюваності на Covid-19

У Туреччині приступили до поступового зняття карантинних обмежень, незважаючи на стурбованість лікарів з приводу зростання захворюваності на Covid-19.

Як пише Reuters, у вівторок, 2 березня, в Туреччині дозволили роботу ресторанів, кафе і барів і повернули учнів до шкіл.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні ввечері оголосив про пом’якшення карантинних обмежень в деяких регіонах. Комендантська година у вихідні скасована в провінціях з низьким і середнім рівнем ризику зараження Covid-19.

Згідно з його рішенням, по всій Туреччині відновили очне навчання дошкільні та початкові школи, а також 8-12 класи. У провінціях з низьким і середнім рівнем ризику дозволили відкрити і середню школу.

Влада Туреччини зважилася на пом’якшення діючих карантинних обмежень незважаючи на те, що в країні відновилося зростання захворюваності на Covid-19. За минулу добу в Туреччині виявили майже 10 тисяч випадків коронавірусу, що є найвищим добовим показником з 11 січня.

«Число випадків зараження мутованим вірусом постійно зростає. Ми не бачимо умов для повернення до старої «нормальності». Політичні та економічні інтереси не повинні переважати над людським життям і наукою», – заявили в Асоціації лікарів Туреччини.

У Туреччині з населенням 83 млн осіб зареєстрували понад 2,7 млн випадків зараження коронавірусом, загальна кількість померлих досягла 28 638.

До слова, один із курортів Туреччини закриють на півтора року.

Також повідомлялося, що Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори.