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    У Житомирі внаслідок авіаудару пошкоджені 10 будинків, є загиблі

    У Житомирі внаслідок авіаудару пошкоджені 10 будинків - У Житомирі внаслідок авіаудару пошкоджені 10 будинків, є загиблі
    У Житомирі внаслідок авіаудару пошкоджені 10 будинків
    фото: ДСНС

    Житомирська міська рада повідомляє про як мінімум 4 загиблих, серед них діти

    У Житомирі внаслідок авіаудару попередньо пошкоджені 10 приватних будинків. За попередньою інформацією загинули дві людини, травмовані три. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.Від ДСНС залучено 95 осіб та 14 од. техніки», - йдеться у повідомленні.

    Житомирська міська рада повідомляє про як мінімум 4 загиблих, серед них діти.

    Як повідомлялося, російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку на Київщині.

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    Теги: пожежа розвідка Росія окупанти ДСНС #stoprussia
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    У Житомирі внаслідок авіаудару пошкоджені 10 будинків, є загиблі