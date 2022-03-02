У Житомирі внаслідок авіаудару пошкоджені 10 будинків, є загиблі

Житомирська міська рада повідомляє про як мінімум 4 загиблих, серед них діти

У Житомирі внаслідок авіаудару попередньо пошкоджені 10 приватних будинків. За попередньою інформацією загинули дві людини, травмовані три. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.Від ДСНС залучено 95 осіб та 14 од. техніки», - йдеться у повідомленні.

Житомирська міська рада повідомляє про як мінімум 4 загиблих, серед них діти.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку на Київщині.

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