Обрання запобіжного заходу Дубневичу: суд назвав дату і час засідання
Засідання призначено на 13:00 1 листопада в будівлі суду на Хрещатику
Вищий антикорупційний суд 1 листопада обиратиме запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича.
Про це повідомила начальник відділу комунікацій суду Олеся Чемерис.
«Засідання призначено на 13:00 1 листопада в будівлі суду на Хрещатику» - додала вона.
Як відомо, у четвер Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру і завтра буде призначений суд.
Депутат заявив, що до арешту готовий і вже зібрав найнеобхідніші речі, серед яких дві книги роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара.
Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.
За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.