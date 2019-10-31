Обрання запобіжного заходу Дубневичу: суд назвав дату і час засідання



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За версією слідства, дії депутата Ярослава Дубневича спричинили збитки державі в розмірі 93,277 млн грн

Засідання призначено на 13:00 1 листопада в будівлі суду на Хрещатику

Вищий антикорупційний суд 1 листопада обиратиме запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича.

Про це повідомила начальник відділу комунікацій суду Олеся Чемерис.

«Засідання призначено на 13:00 1 листопада в будівлі суду на Хрещатику» - додала вона.

Як відомо, у четвер Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру і завтра буде призначений суд.

Депутат заявив, що до арешту готовий і вже зібрав найнеобхідніші речі, серед яких дві книги роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара.

Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.