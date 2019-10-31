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    Кримінал

    Обрання запобіжного заходу Дубневичу: суд назвав дату і час засідання

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    За версією слідства, дії депутата Ярослава Дубневича спричинили збитки державі в розмірі 93,277 млн грн - Обрання запобіжного заходу Дубневичу: суд назвав дату і час засідання
    За версією слідства, дії депутата Ярослава Дубневича спричинили збитки державі в розмірі 93,277 млн грн

    Засідання призначено на 13:00 1 листопада в будівлі суду на Хрещатику

    Вищий антикорупційний суд 1 листопада обиратиме запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича.

    Про це повідомила начальник відділу комунікацій суду Олеся Чемерис. 

    «Засідання призначено на 13:00 1 листопада в будівлі суду на Хрещатику» - додала вона.

    Як відомо, у четвер Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру і завтра буде призначений суд.

    Депутат заявив, що до арешту готовий і вже зібрав найнеобхідніші речі, серед яких дві книги роман Василя Шкляра «Характерник» і книгу Люко Дашвара.

    Як повідомлялось, Рада зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

    За версією слідства, дії депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 млн грн.

    Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура  подали клопотання до суду про взяття депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича під варту з альтернативою застави 93 млн грн.

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