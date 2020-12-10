Журнал Time назвав Леброна Джеймса спортсменом року

Видання відзначило не лише досягнення американського баскетболіста на майданчику, а й його активну політичну позицію

Американський журнал Time назвав баскетболіста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса спортсменом року. Про це повідомляється на сайті видання.

Журнал відзначив не лише досягнення чотириразового чемпіона Національної баскетбольної асоціації (НБА) на ігровому майданчику, а й його активну політичну позицію.

В ході президентської виборчої кампанії в США Джеймс підтримував кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, який випередив на виборах чинного главу держави Дональда Трампа.

23 червня Джеймс заснував некомерційну організацію More Than a Vote, мета якої - залучити якомога більше людей на виборчі дільниці. Представники організації наполягали на тому, щоб спортивні арени використовувалися як виборчі дільниці. За їх словами, на стадіонах простіше дотримуватися соціального дистанціювання при одночасному розміщенні великої кількості виборців.

На початку жовтня «Лос-Анджелес Лейкерс» став чемпіоном НБА, перемігши в шостому матчі фіналу «Майамі Хіт» (106: 93). 35-річний Джеймс був визнаний найціннішим гравцем фінальної серії (MVP).

Баскетболіст став MVP вирішальної серії учетверте за кар'єру. За цим показником він поступається лише Майклу Джордану, який шість разів ставав найціннішим гравцем фіналів.

Раніше Джеймс вийшов на перше місце серед баскетболістів НБА за кількістю матчів, проведених в плей-офф (260 ігор).

Також нагадаємо, що артистом року за версією американського журналу Time стала кей-поп-група BTS.

Раніше було оголошено імена 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes.

Зазначимо, що нещодавно журнал Time вперше в історії назвав «Дитину року».

Крім того минулого тижня журнал People назвав людину року.