Загроза з моря: Росія тримає напоготові 24 крилаті ракети

Окупанти тримають в Чорному морі кораблі з 24 «Калібрами»

Загроза нанесення ракетних ударів залишаеться актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу

РФ тримає в Чорному морі кораблі, споряджені сумарно 24 ракетами «Калібр». Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з двох надводних та двох підводних кораблів, споряджених сумарно 24-ма «Калібрами», а також з 2 вдк», – розповіли у відомстві.

Таким чином загроза нанесення ракетних ударів залишаеться актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля.

Також внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено.