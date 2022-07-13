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    Новини

    Загроза з моря: Росія тримає напоготові 24 крилаті ракети

    Окупанти тримають в Чорному морі кораблі з 24 &laquo;Калібрами&raquo; - Загроза з моря: Росія тримає напоготові 24 крилаті ракети
    Окупанти тримають в Чорному морі кораблі з 24 «Калібрами»
    фото: Міноборони РФ

    Загроза нанесення ракетних ударів залишаеться актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу

    РФ тримає в Чорному морі кораблі, споряджені сумарно 24 ракетами «Калібр». Про це повідомляє прес-служба оперативного командування «Південь».

    «Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з двох надводних та двох підводних кораблів, споряджених сумарно 24-ма «Калібрами», а також з 2 вдк», – розповіли у відомстві.

    Таким чином загроза нанесення ракетних ударів залишаеться актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу.

    Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи.

    Пізніше стало відомо, що від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля.

    Також внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено.

    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна повітря окупація #stoprussia
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    Загроза з моря: Росія тримає напоготові 24 крилаті ракети