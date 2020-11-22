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    Думки вголос

    Дякую росіянам, що став українцем

    • Антін Мухарський

      Український митець, письменник, шоумен

    • Розсилка
    Дякую росіянам, що став українцем

    Єдине, що може дійсно правдиво протистояти росіянам – свідомий, жорстокий, виважений та послідовний український націоналізм

    ФБ спитав: що у вас на думці? І я оце зненацька подумав: українцем я став саме завдяки росіянам.

    Наглі, хамовиті, брехливі, понтовиті вони знімалися разом зі мною в серіалах, крутилися десь поруч на «Інтері». Я спостерігав за їхніми вульгарними самками на відпочинках, за їхніми опухлими, збуханими рилами в літаках. Манірних і пихатих їх завжди було повно у сучасному мистецтві.  Нині я бачу їх галасливих, скандальних понтовитих і тисячу раз брехливих  в різних шоу на медведчуківських каналах.

    Так от: я став українцем саме тому, що НЕ ХОЧУ БУТИ СХОЖИМ НА РОСІЯН! І це єдине за що я їм хочу подякувати у річницю Майдану!!! Бо Майдан перед усім був АНТИРОСІЙСЬКОЮ революцією, що нарешті дозволила нам  переломити свою приреченість жити в орбіті «русскаго міра».

    Останні 7 років головною темою на всіх росТБ була і лишається Україна. І це прекрасно!!! Бо це ми, нарешті, вибравшись із свого рабського, радянськооо стану занурюємо їх всіх від Брєста до Пєтропавловска-Камчатскаго в наш УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ!

    П.С. А ще росіяни - люті націонал-хвашисти на глибинно народному та державному рівнях. Єдине що може їм дійсно правдиво протистояти – свідомий, жорстокий, виважений та послідовний український націоналізм. Бажано буржуазний! Бо російська ідентичність тяжіє до соціалізьму як і малоросійська, доречі. В той час як українець – це суто буржуазний конструкт!!!

    Всім гарного дня)))

    СЛАВА УКРАЇНІ!!!

    Джерело: блог Антіна Мухарського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Революція Гідності українці
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