Загарбники готуються до екстреної евакуації з тимчасово окупованих територій

Мова йдеться про представників окупаційної «влади»

Російські загарбники готуються до термінового вивезення з тимчасово зайнятої території України деяких категорій представників встановленої ними "влади" та їхніх родичів. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму Telegram.

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«Окупанти на ТОТ почали підготовку до екстреної евакуації певних категорій працівників окупаційних адміністрацій та членів їх сімей», — написала вона.

Зазначимо, що 27 лютого у Генштабі заявили, що окупаційна самопроголошена «влада» в Херсонській області готується до втечі на територію Криму через побоювання деокупації. Двома днями раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна фіксує довгі черги людей на виїзд із території Донецької та Луганської областей у бік РФ.

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Нагадаємо, у Криму триває евакуацій до Росії через майбутній контрнаступ ЗСУ.