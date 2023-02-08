Казахстан підготував неприємний сюрприз для росіян, які тікають від війни

У Казахстані запровадили нові правила для іноземців які хочуть тривалий час перебувати в країні

З кінця січня у Казахстані введено нові правила для перебування іноземців, зокрема росіян, що тікають від мобілізації

Влада Казахстану ввела новації для росіян, які мають намір залишатись у країні на тривалий термін.

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Так, МВС Казахстану зобов'язало росіян мати закордонний паспорт для оформлення ВНП. Раніше було достатньо внутрішнього документа.

Для проживання в Казахстані на тривалий термін росіянам тепер обов'язково мати закордонний паспорт, який буде дійсний не менше 180 днів. Таке розпорядження випустило МВС РК.

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Громадяни країн, з якими Казахстан має відповідні міграційні угоди, можуть в'їхати, виїхати, слідувати транзитом, пересуватися і тимчасово перебувати в нашій країні за внутрішніми документами. Однак для отримання іноземцем дозволу на постійне проживання в Республіці Казахстан потрібен закордонний паспорт.

Окрім цього, громадянам Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), до якого входить і Росія, можна перебувати в Казахстані лише 90 днів протягом кожного періоду в 180 днів. Можливості обнулити тримісячний термін, просто ненадовго виїхавши до Узбекистану чи Киргизії, більше немає. Хоча раніше влада Казахстану заявляла, що зміни не торкнуться тих, хто переїхав до країни до 27 січня.Нововведення безпосередньо стосуються десятків тисяч росіян, які влаштувалися в Казахстані в минулому році.

За повідомленням МВС Казахстану, для отримання дозволу на тимчасове проживання потрібна особиста присутність власника житла, де іноземець має намір оселитися або його нотаріально завірену згоду.

За офіційними даними, усього за 2022 рік в країну в'їхали 2,9 мільйони громадян Росії, з них трохи менше 100 тисяч лише за перший тиждень мобілізації.

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Нагадаємо, у місті Буча, Київській області представники Казахстану допомогли відкрити «юрту незламності». У міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на її встановлення.