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    Економіка та фінанси

    Зеленський закликає МВФ прискорити допомогу Україні

    Зеленський обговорив із очільницею МВФ фінансові потреби України - Зеленський закликає МВФ прискорити допомогу Україні
    Зеленський обговорив із очільницею МВФ фінансові потреби України
    фото: Kristalina Georgieva

    Розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою відбулась напередодні зустрічі міністрів фінансів країн «Групи семи»

    Президент Володимир Зеленський 16 травня провів переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, в якій закликав пришвидшити надання фінансової допомоги Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зеленський нагадав, що щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько $5 мільярдів. Він наголосив на важливості фінансової підтримки України з боку держав-партнерів, зокрема США, Канади, Японії та країн Європейського Союзу.

    Глава держави закликав МВФ активно долучитися до розробки програми післявоєнної відбудови України і запевнив, що Київ налаштований продовжувати втілення реформ.

    Своєю чергою директорка-розпорядниця МВФ зазначила, що повідомить «Групу семи» про необхідність пришвидшити надання фінансової підтримки. Вона запевнила, що МВФ і далі ретельно займається питаннями економіки України.

    У квітні Україна запросила в Міжнародного валютного фонду $5 мільярдів щомісячної допомоги протягом наступних трьох місяців для підтримання функціонування власної економіки.

    Тим часом світова економіка переналаштовується працювати без Росії.

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    Теги: росія окупанти МВФ економіка війна гроші фінансування Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський закликає МВФ прискорити допомогу Україні