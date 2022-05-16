Зеленський закликає МВФ прискорити допомогу Україні

Розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою відбулась напередодні зустрічі міністрів фінансів країн «Групи семи»

Президент Володимир Зеленський 16 травня провів переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою, в якій закликав пришвидшити надання фінансової допомоги Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський нагадав, що щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько $5 мільярдів. Він наголосив на важливості фінансової підтримки України з боку держав-партнерів, зокрема США, Канади, Японії та країн Європейського Союзу.

Продовжив діалог з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Обговорили потреби у фінансовій підтримці економіки . МВФ – наш важливий партнер. Розраховуємо на подальшу плідну спільну роботу у підтримці фінансової стійкості . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2022

Глава держави закликав МВФ активно долучитися до розробки програми післявоєнної відбудови України і запевнив, що Київ налаштований продовжувати втілення реформ.

Своєю чергою директорка-розпорядниця МВФ зазначила, що повідомить «Групу семи» про необхідність пришвидшити надання фінансової підтримки. Вона запевнила, що МВФ і далі ретельно займається питаннями економіки України.

У квітні Україна запросила в Міжнародного валютного фонду $5 мільярдів щомісячної допомоги протягом наступних трьох місяців для підтримання функціонування власної економіки.

Тим часом світова економіка переналаштовується працювати без Росії.

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