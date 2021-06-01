Збереження імпорту струму з Білорусі зашкодить відносинам з Литвою і Польщею, – Клімкін

Клімкін зазначив, що недавнє рішення тимчасово припинити імпорт струму з Росії та Білорусі правильне, однак недостатнє

Імпорт Україною електричної енергії з Білоруської АЕС шкодить партнерським відносинам України з Литвою і Польщею.

Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Це взагалі маразм, литовці, поляки сто один раз сказали, що купувати електроенергію фактично з російської АЕС, яка там була побудована і таким чином допомагати Лукашенку», – заявив ексміністр в ефірі телеканалу «Україна24».

Клімкін зазначив, що недавнє рішення тимчасово припинити імпорт струму з Росії та Білорусі правильне, однак недостатнє.

Нагадаємо, 26 травня НКРЕКП прийняла рішення обмежити імпорт всього на 4 місяці, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону як мінімум до кінця 2021 року.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК «Укренерго» 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грен.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК «Укренерго» винен генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

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