Закрився серветкою. Суд виправдав чоловіка, який порушив правила карантину на дитячому майданчику



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У перші місяці пандемії коронавірусної інфекції в Україні діяла заборона на користування дитячими і спортивними майданчиками. У разі порушення сума штрафу становила від 17 тис. грн до 34 тис. грн

Мешканцю Дніпра загрожував штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн

Бабушкінський районний суд Дніпропетровська закрив адміністративне провадження щодо місцевого мешканця, підозрюваного у порушенні правил карантину (за ст. 44-3 КУпАП) через відсутність складу правопорушення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 2 червня.

Патрульна поліція Дніпра 7 квітня близько 10 год. 20 хв. склала адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП стосовно чоловіка, який перебував біля дитячого майданчика без вдягнутих засобів особистого захисту, зокрема, респіратора або захисної маски. Цими діями він порушив вимоги постанови КМУ №211 від 11 березня 2020 року.

У суді місцевий мешканець не визнав вини і пояснив, що 7 квітня проходив вздовж дитячого майданчику і зупинився присісти на лавку, оскільки у нього боліла ліва нога, яку підвернув. При собі мав серветку, яку використовував як засіб індивідуального засобу, якщо йому треба з кимось поспілкуватися.

Приблизно в межах 1,5-2 метри від нього, на лавку присів чоловік у масці. Неподалік їхав екіпаж патрульної поліції, який зупинився та направився до нього. Поліцейські зробили йому зауваження, що він перебуває біля майданчика без захисної маски. На це зауваження, чоловік пояснив, що має серветку, якою прикриває обличчя.

Суд з’ясував, що постанова Кабінету міністрів України №211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», забороняє з 6 квітня до 11 травня 2020 року перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

Разом з тим, суд визнав: матеріали справи не містять беззаперечних доказів того, що особа вчинила адміністративне правопорушення за ст. 44-3 КУпАП. Зокрема, в матеріалах справи відсутні матеріали фото та відеофіксації вчинення адмінправопорушення.

Більше того на письмовий запит суду до управління патрульної поліції в Дніпропетровській області про витребування відеоматеріалів у цій справі, правоохоронці не надали вказані матеріали, зазначивши у своїй відповіді, що у запитуваних відеозаписів закінчився термін зберігання, який становить 30 днів.

Зрештою, попри сам факт перебування чоловіка у громадському місці біля дитячого майданчика без вдягнутих засобів особистого захисту правоохоронці так і не надали до суду належних доказів.

«Усі сумніви щодо доведеності вини правопорушника слід тлумачити на його користь», - резюмував суд і закрив справу.

Як повідомляв «Главком», Ленінський районний суд Дніпропетровська визнав винним місцевого мешканця у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і призначив штраф у розмірі 17 тис. грн.

Під час судового засідання чоловік не визнав своєї вини, зазначив, що не носить засобів індивідуального захисту і не буде їх носити в подальшому, оскільки не вбачає в цьому потреби, бо не хворіє.

Пояснив, що ніхто не може його змусити носити захисну маску, оскільки обов`язки, встановлені в постанові КМУ № 211 від 11.03.2020 року, порушують його конституційні права.