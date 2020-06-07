Апеляційний суд Чернігова підтвердив вирок довічно засудженій за вбивство опікунів



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Сніжана Круглякова народилась у 1996 році в селі Чагода, Вологодської області, Російської Федерації. У віці 10 років матір дівчинки позбавили батьківських прав, батько її долею також не цікавився

Оскільки Круглякова громадянка Росії, то може клопотати про відбування покарання на території цієї країни

Чернігівський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скрагу захисника Сніжани Круглякової, засудженої до довічного позбавлення волі, повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 28 травня.

21 жовтня 2019 суд засудив дівчину до довічного позбавлення волі за подвійне вбивство – свого опікуна та його дружини.

Суд відзначив виняткову жорстокість та цинізм вчиненого, відсутність каяття, намагання уникнути відповідальності за вчинене і думку потерпілих, які наполягали на найсуворішій мірі покарання. В суді дівчина вину не визнала і стверджувала, що поранила дядька ножем, захищаючись від нападу, тобто в межах необхідної оборони, а перед цим п’яний дядько вбив тітку, яка її захищала.

Оскільки Круглякова громадянка Росії, то може клопотати про відбування покарання на території цієї країни. Законодавством РФ не передбачено довічне ув’язнення для жінок, тому у випадку передачі засуджена відбуватиме покарання за російськими законами.

Сніжана Круглякова народилась у 1996 році в селі Чагода, Вологодської області, Російської Федерації. У віці 10 років матір дівчинки позбавили батьківських прав, батько її долею також не цікавився.

У віці 12 років дівчинку забрав Борис Столбов, рідний дядько, військовий у відставці. В Україні вона проживала з ним та його дружиною, закінчила школу і закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за напрямком «Психологія».

У 2014 році дівчина самовизначилася з сексуальною орієнтацією – жіноча гомосексуальність, про що у 2017 році дізналися опікун з дружиною, на ґрунті чого начебто неодноразово виникали конфлікти.

26 квітня 2018 Круглякова була весь день вдома і прибирала квартиру, вживаючи алкогольні напої.

Близько 21 години з дачі додому повернулися дядько з дружиною. Чоловік ще пішов до гаражу і залишив там машину і вернувся додому близько 12 ночі напідпитку. У вітальній кімнаті Столбов побачив, що племінниця, розвішуючи випрану білизну, оголила груди, на яких було видно пірсинг. Через це виник конфлікт, який супроводжувався наріканнями Столбова щодо нетрадиційної сексуальної орієнтації дівчини. Чоловік сказав принести йому гумові рукавички, щоб видалити пірсинг. У зв’язку з конфліктом в обвинуваченої начебто виник задум на скоєння вбивство.

У подальшому, приблизно о третій годині ночі, перебуваючи кухні, в стані алкогольного сп’яніння, дівчина, за версією обвинувачення, завдала дядьку декілька ударів ножем в область голови, тулубу та кінцівок.

На грюкіт до приміщення кухні забігла господиня, яка побачила, як обвинувачена завдає удари ножем її чоловіку.

Дівчина з ножем кинулася наздоганяти жінку і на порозі спальні завдала їй не менше 38 ударів ножем. Від отриманих поранень жінка впала на ліжко і померла.

В цей час поранений чоловік почав рухатися з кухні до коридору. Обвинувачена помітила це, побігла на кухню, взяла інший ніж і наздогнала чоловіка та завдала 33 удари, від чого він помер.

Обвинувачена мала право на суд присяжних, але не скористалась цим. Захисник оскаржив вирок, але апеляційний суд залишив його без змін.