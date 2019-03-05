Закупівлю 60 млн бюлетенів ЦВК провів з урахуванням потреб повторного голосування



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фото: novostimira

У Центрвиборчкомі пояснили, що оголосили про намір придбати удвоє більше бюлетенів, ніж зареєстровано виборців, відповідно до вимог закону «Про вибори президента України»

Центральна виборча комісія провела закупівлю 60 млн бюлетенів, враховуючи потреби дня голосування, 31 березня, і можливого повторного голосування. Про це йдеться у заяві ЦВК, опублікованій сьогодні, 5 березня.

У Центрвиборчкомі пояснили, що оголосили про намір придбати удвоє більше бюлетенів, ніж зареєстровано виборців, відповідно до вимог закону «Про вибори президента України».

Кількість бюлетенів на день виборів розраховували так: 30 млн 28 тис. 913 (очікувана кількість виборців) + 150 тис. 145 (додаткові 0,5%, відповідно до вимог ст. 71 закону «Про вибори президента України») + 742 (кратність, пов'язана з технічними можливостями Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів).

Стільки само бюлетенів необхідно на день імовірного повторного голосування.

Очікувану кількість виборців формували на підставі даних, актуальних 25 липня 2018 року, у день остаточного замовлення бюлетенів, зазначили у ЦВК.

«Інакше, ніж проводити закупівлю бюлетенів на день голосування 31 березня 2019 року й можливого повторного голосування одночасно, Центральна виборча комісія не могла, враховуючи швидкоплинність виборчого процесу», – ідеться в заяві.

Інформаційні атаки з боку політиків і ЗМІ щодо придбання бюлетенів у ЦВК назвали «безпідставною та безграмотною маніпуляцією».

На цих виборах президента Центрвиборчком зареєстрував рекордну кількість кандидатів. 44 особи знайшли 2,5 млн грн грошової застави і мають намір змагатися за крісло на Банковій.

Проте лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів президента на користь Анатолія Гриценка. Тож Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Садового кандидатом на пост президента України на чергових виборах.

До слова, українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. Однак бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати заставу.

Джерело: Гордон