У Києві та області закінчилась вакцина AstraZeneca

Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень відновиться після отримання нової партії вакцини

Станом на 12 травня в пунктах щеплень у Києві та столичній області використали всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти Covid-19, призначену для імунізації першою дозою. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень у Києві та області відновиться після отримання нової партії вакцини.

Наразі триває імунізація проти Covid-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати – CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer BioNTech. Ними щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Усього з початку кампанії з вакцинації, станом на 12 травня, у Києві проведено 95923 щепленя, у Київській області – 52508.

В Україну вже доставили 1,215 млн доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio та 117 тис. доз Comirnaty/Pfizer.

Додатково 705 тис. доз вакцин за COVAX очікуються вже до кінця травня. Ще близько 500 тис. доз вакцини Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні.

Як повідомлялося, 12 травня у Києві зроблено 1610 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 869 вакцинацій.

Читайте також: