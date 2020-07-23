Терорист з Луцька відмовився подавати апеляцію і пообіцяв «продовження перформансу «Антисистема»



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Адвокат Максима Кривоша поінформував журналістів, що апеляцію на рішення суду не подаватиме, оскільки це суперечить бажанню його клієнта

Максим Кривош сидітиме під вартою без без права на заставу до 18 вересня

Максим Кривош, якого за захоплення заручників у Луцьку відправили під варту до 18 вересня, відмовився подавати апеляцію на рішення суду і закликав чекати на «продовження перформансу «Антисистема». Про це повідомляє «Укрінформ».

«Я всіх прошу чекати продовження перформансу «Антисистема», - сказав Кривош перед тим, як охоронці вивели його із зали суду.

Адвокат затриманого Сергій Тиможинський поінформував журналістів, що апеляцію на рішення суду не подаватиме, оскільки це суперечить бажанню його клієнта.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 липня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід Максиму Кривошу - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».



