«Луцький терорист» зробив неочікувану заяву в залі суду



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За словами Кривоша, оскільки собор наразі закритий через пандемію коронавірусу, то «прийшлося обирати альтернативний спосіб»

Кривош заявив, що спочатку планував захопити собор Святої Трійці

Максим Кривош, який 21 липня у Луцьку протягом дня утримував в автобусі 13 заручників, зізнався, що спочатку планував захопити собор Святої Трійці.

Про це чоловік заявив під час перерви в судовому засіданні, на якому обирали запобіжний захід, пише видання «Волинські новини».

«Я там навчався в духовній семінарії, я там побачив те душевне бл***тво. Цю акцію, цей перформенс хотів зробити показовим в цьому соборі, тому що я з нього починав, хотів знайти там правду», — сказав він.



За словами Кривоша, оскільки собор наразі закритий через пандемію коронавірусу, то «прийшлося обирати альтернативний спосіб».

Як повідомлялося, сьогодні, 23 липня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід Максиму Кривошу - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Кривош відмовився подавати апеляцію і пообіцяв «продовження перформансу «Антисистема».

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».



