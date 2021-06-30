Посол Швеції привітав українську збірну з перемогою відомим гаслом

Ще перед грою Тіберг опублікував фото у формі та з двома схрещеними прапорцями в руках – України та Швеції

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг оригінально привітав збірну України з перемогою в 1/8 фіналу Євро-2020.

Дипломат прокоментував перемогу «жовто-синіх» українським патріотичним слоганом у Twitter. Він написав: «Слава Україні, героям слава!».

До слова, ще перед грою Тіберг опублікував фото у формі та з двома схрещеними прапорцями в руках – України та Швеції.

«Прогноз на сьогодні: переможці будуть жовто-синіми!» – пожартував тоді дипломат.

Користувачі в коментарях подякували Тібергу за підтримку, а гравцям футболістів Швеції – за відмінну гру. Матч підписники посла назвали видовищним і гідним.

Нагадаємо, учора, 29 червня, збірна України провела блискучий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції.Команда Андрія Шевченка вигравала під час зустрічі, потім дозволила суперникам зрівняти рахунок, але на останній хвилині зуміла вирвати перемогу. Передачею Олександра Зінченка скористався Артем Довбик, котрий у падінні ударом головою приніс нашій команді перемогу і вихід до чвертьфіналу.