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    Збірна України прибила шведів і вийшла до 1/4 фіналу Євро

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    Збірна України прибила шведів і вийшла до 1/4 фіналу Євро
    Фото з відкритих джерел

    На наступному етапі команда Андрія Шевченка зіграє з англійцями

    Збірна України провела блискучий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції. Команда Андрія Шевченка вигравала під час зустрічі, потім дозволила суперникам зрівняти рахунок, але на останній хвилині зуміла вирвати перемогу. Передачею Олександра Зінченка скористався Артем Довбик, котрий у падінні ударом головою приніс нашій команді вихід до чвертьфіналу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірна України прибила шведів і вийшла до 1/4 фіналу Євро