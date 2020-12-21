Офіс Зеленського про Татарова: НАБУ й раніше робило гучні заяви, а потім роками тиша

Важливо, щоб процес з’ясування всіх фактів у справі Олега Татарова не затягувався - Офіс президента

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру

В Офісі президента не раз спостерігали за тим, як «дуже гучні новини» з посиланням на Національне антикорупційне бюро поширювалися, проте надалі «не отримували ніякого ніякого розвитку». Про це заявив заступник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net.

За словами Подоляка, важливо, щоби процес з’ясування всіх фактів у справі ексзаступника глави ОП Олега Татарова «не затягувався й не політизувалося».

«Як законослухняний громадянин, він зараз працює із правоохоронними органами в межах відповідної процедури», – сказав Подоляк.

Він додав, що озвучені попередні звинувачення стосуються періоду роботи Татарова в приватному бізнесі, задовго до роботи в Офісі президента.

Нагадаємо, 18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру.

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року.

Із 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського. Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.