Офіс Зеленського про Татарова: НАБУ й раніше робило гучні заяви, а потім роками тиша
18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру
В Офісі президента не раз спостерігали за тим, як «дуже гучні новини» з посиланням на Національне антикорупційне бюро поширювалися, проте надалі «не отримували ніякого ніякого розвитку». Про це заявив заступник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net.
За словами Подоляка, важливо, щоби процес з’ясування всіх фактів у справі ексзаступника глави ОП Олега Татарова «не затягувався й не політизувалося».
«Як законослухняний громадянин, він зараз працює із правоохоронними органами в межах відповідної процедури», – сказав Подоляк.
Він додав, що озвучені попередні звинувачення стосуються періоду роботи Татарова в приватному бізнесі, задовго до роботи в Офісі президента.
Нагадаємо, 18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.
Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень
2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.
НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру.