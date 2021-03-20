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    Поліція розігнала «коронавірусний» протест у центрі Амстердама

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    Акція протесту була незаконна, адже про неї не повідомляли заздалегідь - Поліція розігнала «коронавірусний» протест у центрі Амстердама

    Акція протесту була незаконна, адже про неї не повідомляли заздалегідь

    Фото: NOS

    Мітингувальники були без захисних масок та не дотримувалися обов’язкової дистанції 1,5 метра

    У центрі Амстердама поліція розігнала протест проти запроваджених обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу.

    Про це повідомляє NOS.

    «Поліція припинила протест на Музейній площі в Амстердамі», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що акція протесту була незаконна, адже про неї не повідомляли заздалегідь.

    Також мітингувальники були без захисних масок та не дотримувалися обов’язкової дистанції 1,5 метра. На демонстрацію в центрі міста зібралося близько 500 осіб.

    Відомо, що кількох людей було затримано. Скільки саме – наразі не повідомляється.

    Нагадаємо, раніше в Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб.

    Теги: акція Нідерланди протест поліція
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