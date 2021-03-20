Поліція розігнала «коронавірусний» протест у центрі Амстердама

Акція протесту була незаконна, адже про неї не повідомляли заздалегідь

Мітингувальники були без захисних масок та не дотримувалися обов’язкової дистанції 1,5 метра

У центрі Амстердама поліція розігнала протест проти запроваджених обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє NOS.

«Поліція припинила протест на Музейній площі в Амстердамі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акція протесту була незаконна, адже про неї не повідомляли заздалегідь.

Також мітингувальники були без захисних масок та не дотримувалися обов’язкової дистанції 1,5 метра. На демонстрацію в центрі міста зібралося близько 500 осіб.

Men wordt per bus afgevoerd. pic.twitter.com/xaFqwpZyH6 — Hans de Vreij (@hdevreij) March 20, 2021

Відомо, що кількох людей було затримано. Скільки саме – наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше в Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб.