Затримання Гримчака за підпис вартістю 1 млн є досить резонансним – Бутусов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Гримчак затриманий на хабарі

Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання, зазначив Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов зауважив, що затримання на хабарі заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака є досить резонансним, так як, незважаючи на численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, «жоден посередник і чиновник за всі останні роки затриманий не був».

Про це Бутусов написав у Facebook.

«Згідно з матеріалами справи, повідомляють джерела Цензор.Нет, Гримчак використовував свої зв'язки з керівництвом іншого міністерства - Управління охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури. Дане управління, яке очолює Олександр Єпіфанов, давно відоме торгівлею дозволами на будівництво в історично цінних місцях, перш за все в Києві. Якщо такого дозволу немає - будівництво незаконне. Начебто один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання», - написав Бутусов.

Він повідомив, що операцію по Гримчаку проводила СБУ, потім підключили НАБУ, а також управління спецрозслідування Генеральної прокуратури – «так що затримували відразу три структури».

«Чому справа резонансна і знакова?

По-перше, незважаючи на численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, жоден посередник і чиновник за всі останні роки затриманий не був. Адже СБУ завжди була в частці в цих схемах - про що в грудні 2018 навіть заявив один з великих забудовників Артур Мхитарян. А тут дещо все-таки змінилося - всього через два місяці після призначення Баканова і заміни ряду вищих керівників СБУ - і ось з'явився резонансний і вагомий результат.

По-друге, Юрій Гримчак є дуже відомим політичним діячем, він був одним з популярних спікерів на телеканалах, які активно підтримували експрезидента Петра Порошенка. Регулярно критикував дії Володимира Зеленського», - підкреслив Бутусов.

Журналіст додав, що це не остання підозра, яка буде пред'явлена у цій справі.

Нагадаємо, ввечері 14 серпня СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.