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    Затримання Гримчака за підпис вартістю 1 млн є досить резонансним – Бутусов

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    <span>Юрій Гримчак затриманий на хабарі</span> - Затримання Гримчака за підпис вартістю 1 млн є досить резонансним – Бутусов
    Юрій Гримчак затриманий на хабарі

    Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання, зазначив Бутусов

    Журналіст Юрій Бутусов зауважив, що затримання на хабарі заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака є досить резонансним, так як, незважаючи на численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, «жоден посередник і чиновник за всі останні роки затриманий не був».

    Про це Бутусов написав у Facebook.

    «Згідно з матеріалами справи, повідомляють джерела Цензор.Нет, Гримчак використовував свої зв'язки з керівництвом іншого міністерства - Управління охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури. Дане управління, яке очолює Олександр Єпіфанов, давно відоме торгівлею дозволами на будівництво в історично цінних місцях, перш за все в Києві. Якщо такого дозволу немає - будівництво незаконне. Начебто один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання», - написав Бутусов.

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    Він повідомив, що операцію по Гримчаку проводила СБУ, потім підключили НАБУ, а також управління спецрозслідування Генеральної прокуратури – «так що затримували відразу три структури».

    «Чому справа резонансна і знакова?

    По-перше, незважаючи на численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, жоден посередник і чиновник за всі останні роки затриманий не був. Адже СБУ завжди була в частці в цих схемах - про що в грудні 2018 навіть заявив один з великих забудовників Артур Мхитарян. А тут дещо все-таки змінилося - всього через два місяці після призначення Баканова і заміни ряду вищих керівників СБУ - і ось з'явився резонансний і вагомий результат.

    По-друге, Юрій Гримчак є дуже відомим політичним діячем, він був одним з популярних спікерів на телеканалах, які активно підтримували експрезидента Петра Порошенка. Регулярно критикував дії Володимира Зеленського», - підкреслив Бутусов.

    Журналіст додав, що це не остання підозра, яка буде пред'явлена у цій справі.

    Нагадаємо, ввечері 14 серпня СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.

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    СБУ Мінкульт корупція в Україні хабар Генпрокуратура
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