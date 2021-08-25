Гроші на субсидії закінчуються, Вілкул знову очолив Кривий Ріг. Новини 25 серпня за хвилину

«Фінансування субсидій на жовтень-листопад найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти», – заявив очільник Мінфіну

«Фінансування субсидій на жовтень-листопад найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти», – заявив очільник Мінфіну

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Міністерство фінансів готує зміни до держбюджету, бо закінчуються гроші на субсидії

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, фінансування субсидій у жовтні та листопаді вимагає коректив у держбюджеті на 2021 рік. Він нагадав, що субсидії оплачуються на початку наступного за звітним місяцем, отже, грудневі субсидії будуть оплачені в січні.

«Виходить, тільки жовтень-листопад. Фінансування субсидій на цей період найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти», – сказав глава Мінфіну.

Раніше уряд оприлюднив постанову, у якій змінив нормативи, за якими будуть платити субсидії.

Колишній мер Кривого Рогу Вілкул знову очолив місто

Криворізькі депутати на сесії міськради обрали колишнього міського голову Юрія Вілкула секретарем міськради. Він виконуватиме обов'язки міського голови до виборів нового мера.

Як повідомили місцеві ЗМІ, депутати від «Слуги народу» участі у голосуванні не брали, вони залишили залу пленарного засідання після того, як секретар міськради від провладної партії Олександр Котляр склав з себе повноваження. Також не пішли голосувати депутати від партії «Сила людей». Участь в таємному голосуванні брали «Блок Вілкула. Українська перспектива» та ОПЗЖ.

Нагадаємо, 15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений убитим у своєму заміському домі.

ВООЗ заявила про стабілізацію поширення Covid-19 на дуже високому рівні

За останній тиждень поширення Covid-19 у світі стабілізувалося на дуже високому рівні. Щотижня фіксується близько 4,5 млн нових випадків і 68 000 смертей. Про це повідомив на брифінгу гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус.

«Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від Covid-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні – понад 4,5 млн випадків і 68 000 смертей», – зазначив Гебрейєсус.

Чиновник додав, що від регіону до регіону і від країни до країни ситуація сильно відрізняється.

До прикладу, четверта хвиля коронавірусу у вакцинованому Ізраїлі відрізняється порівняно невисокими темпами приросту тяжкохворих і померлих. І це при дуже високому показнику добових заражень.

Справа «Приватбанку»: суд у США заборонив Коломойському продавати активи

Канцлерський суд США у штаті Делевер відхилив клопотання відповідачів (колишніх власників «Приватбанку») про припинення розгляду справи за позовом банку, в якому відповідачі заявляли, що справа нібито має розглядатись судами України (forum non conveniens). Про це повідомив «Приватбанк».

Канцлерський суд продовжить розгляд справи № 2019-0377-JRS за цивільним позовом АТ КБ «Приватбанк» проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших юридичних та фізичних осіб щодо стягнення збитків.

Також суд задовольнив клопотання «Приватбанку» та виніс наказ про збереження активів (status quo order), яким наклав заборону на будь-які дії поза межами звичайної господарської діяльності з різноманітними активами відповідачів у США.

Раніше «ПриватБанк» у газеті «Голос України» повідомив про вручення ізраїльських позовівексвласникам банку Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову у справі Банку Дисконт.

Суд Німеччини виніс важливе рішення щодо «Північного потоку – 2»

Вищий земельний суд Дюссельдорфа у середу виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу «Північний потік-2», який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС.

Суд відхилив скаргу акціонерного товариства «Північний потік-2» на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. Суд вважає, що на газопровід повинні поширюватися чинні правила ЄС.

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