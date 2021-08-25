Суд Німеччини виніс важливе рішення щодо «Північного потоку – 2»

Оператор «Північного потоку-2» стверджує, що правила ЄС, змінені в 2019 році, були спрямовані на знищення газопроводу

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені

Вищий земельний суд Дюссельдорфа у середу виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу «Північний потік-2», який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС. Про це повідомило агентство Reuters.

Суд відхилив скаргу акціонерного товариства «Північний потік-2» на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. Суд вважає, що на газопровід повинні поширюватися чинні правила ЄС.

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені. Ці правила націлені на забезпечення чесної конкуренції на ринку і запобігання того, щоб компанії могли перешкоджати доступу конкурентів до інфраструктури.

Це означає, що компанія, яка транспортує газ, повинна продавати свої потужності третім сторонам.

Оператор «Північного потоку-2» стверджує, що правила ЄС, змінені в 2019 році, були спрямовані на знищення газопроводу. Підпорядкування цим правилам буде коштувати «Північному потоку-2» додаткових часу і грошей, але не зупинить його завершення.

Проект вартістю 11 мільярдів доларів і пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів зіткнувся з політичною протидією з боку Вашингтона, а також України і Польщі, які можуть втратити прибуток за транзит, якщо трубопровід буде введений в експлуатацію.

Нагадаємо, на думку експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських та всіх європейських платників податків $6 млрд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2» і як його застосування може відбитися на українцях.

До слова, Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».