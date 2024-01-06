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Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
Стрийський міськрайонний суд виніс суворий вирок ухилянту
фото з відкритих джерел

Ухилянт провину визнав та розкаявся

У Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті. Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду.

За даними суду, чоловіка 5 вересня 2023 року доправили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він пройшов лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Чоловік отримав повістку та 6 вересня повинен був прийти до військкомату для відправлення до військової частини, проте житель Львівщини проігнорував це.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що його рідний брат уже рік воює на передовій і у них більше немає родичів, оскільки батьки померли. Житель Львівщини зазначив, що він теж боявся того, що його відправлять на передову, а тому він проігнорував повістку.

Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд фото 1

«Просив його суворо не карати, зокрема не позбавляти його волі, а призначити інше альтернативне покарання, у тому числі й для того, щоб міг бути корисним державі в інший спосіб», – ідеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.

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Теги: мобілізація Львівщина вирок батьки чоловік

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