Рятувальники завершили пошукову операцію в Покровському районі

Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків

За попередніми даними, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удар

Рятувальники ввечері понеділка, 8 січня, завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів по місту Покровську і селу Рівному Покровського району Донецької області. Про це повідомляє глава МВС Ігор Клименко та голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

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«Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію», – сказано в повідомленні.

Фахівці ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи фото: Telegram/Ігор Клименко

За даними МВС, наразі вдалося встановити п’ять жертв. З них упізнано трьох загиблих з села Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку.

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Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. За попередніми даними, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удар.

За попередньою інформацією, кількість жертв становить 11 загиблих і 10 поранених фото: Telegram/Ігор Клименко

Наразі вдалося встановити п’ять жертв фото: Telegram/Ігор Клименко

За його словами, на місці трагедії знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.

«За попередньою інформацією, кількість жертв незмінна: 11 загиблих і 10 поранених. Остаточні цифри будуть встановлені після відповідної експертизи», – розповів він.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл фото: Telegram/Ігор Клименко

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровському району Донецької області ракетами С-300 . Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих людей у Покровському районі, серед яких п'ятеро дітей, а також вісьмох поранених.