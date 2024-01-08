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Рятувальники завершили пошукову операцію в Покровському районі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рятувальники завершили пошукову операцію в Покровському районі
Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків
фото: Telegram/Ігор Клименко

За попередніми даними, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удар

Рятувальники ввечері понеділка, 8 січня, завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів по місту Покровську і селу Рівному Покровського району Донецької області. Про це повідомляє глава МВС Ігор Клименко та голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

«Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію», – сказано в повідомленні.

Фахівці ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи
Фахівці ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи
фото: Telegram/Ігор Клименко

За даними МВС, наразі вдалося встановити п’ять жертв. З них упізнано трьох загиблих з села Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. За попередніми даними, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удар.

За попередньою інформацією, кількість жертв становить 11 загиблих і 10 поранених
За попередньою інформацією, кількість жертв становить 11 загиблих і 10 поранених
фото: Telegram/Ігор Клименко
Наразі вдалося встановити п’ять жертв
Наразі вдалося встановити п’ять жертв
фото: Telegram/Ігор Клименко

За його словами, на місці трагедії знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.

«За попередньою інформацією, кількість жертв незмінна: 11 загиблих і 10 поранених. Остаточні цифри будуть встановлені після відповідної експертизи», – розповів він.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл
Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл
фото: Telegram/Ігор Клименко

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровському району Донецької області ракетами С-300 . Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади. 

Раніше повідомлялося про 11 загиблих людей у Покровському районі, серед яких п'ятеро дітей, а також вісьмох поранених.

Теги: Донеччина обстріл рятувальники окупанти Ігор Клименко

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