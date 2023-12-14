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Росіяни атакували Хмельницьку область «Кинджалами»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували Хмельницьку область «Кинджалами»
Росіяни завдали удару аеробалістичною ракетою «Кинджал»
фото ілюстративне

Повітряні сили не будуть давати інформацію, куди цілили і влучили окупанти

Сьогодні, 14 грудня російські загарбники атакувала Хмельницьку область. Окупанти застосували аеробалістичні ракети «Кинджал».
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі до Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був «приліт» у Хмельницькій області», – сказав він.

Ігнат підтвердив, що росіяни завдали удару аеробалістичною ракетою «Кинджал». Але він не уточнив наслідки атаки.

«Про наслідки, тим паче роботи «Кинджалів», а це був Х-47 «Кинджал», ми не говоримо. Нехай ворог робить свої висновки. Не будемо давати інформацію, куди вони цілили, влучили чи не влучили», – додав речник.

Триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.  Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Теги: окупанти авіація озброєння ворог росіяни балістичні ракети Юрій Ігнат

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