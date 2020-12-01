Завтра уряд вирішить подальшу долю карантину

Варіанти карантину на засіданні уряду озвучить очільник МОЗ

Кабінет міністрів 2 грудня під час засідання розглядатиме варіанти щодо подальших карантинних обмежень, які запропонує Міністерство охорони здоров'я.

Про це 1 грудня в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Ми чекаємо зараз офіційні висновки Міністерства охорони здоров'я за підсумками реалізації протягом трьох тижнів карантину вихідного дня. Вже на підставі цього будуть ухвалюватися якісь подальші рішення», - сказав Немчінов та додав: «Я думаю, що ми завтра будемо бачити пропозиції МОЗ і відповідно до цього будемо ухвалювати рішення».

За його словами, результати аналізу, який робив секретаріат РНБО, показали зниження активності українців протягом дня у вихідні. «Якщо ви подивитеся статистику по зростанню кількості захворюваності, то, звичайно, тижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення та фактична стабілізація кількості тих осіб, які захворіли та виявлені», - додав урядовець.

Міністр також зазначив, що в уряді розглядають варіанти припинення економічної активності, але вони можуть бути скориговані з урахування ситуації в тій чи іншій галузі.

Водночас Немчінов не узявся коментувати інформацію щодо можливого запровадження «інтелектуального локдауну», про який говорять деякі політики. «Насправді важко коментувати те, що ще не ухвалене», - сказав він.

Із кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.