Воєнні злочини Росії: скількох маленьких українців вбили окупанти

Усього зафіксована 3085 тис. злочинів

З початку масштабного вторгнення російських окупантів на територію України загинуло 143 дитини, ще 216 – постраждало. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

«Станом на 8 годину 28 березня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей», – йдеться в дописі.

Також омбудсман додає, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Усього зафіксована 3085 тис. злочинів.

Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.