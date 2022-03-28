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    Воєнні злочини Росії: скількох маленьких українців вбили окупанти

    Воєнні злочини Росії: скількох маленьких українців вбили окупанти
    фото: з відкритих джерел

    Усього зафіксована 3085 тис. злочинів

    З початку масштабного вторгнення російських окупантів на територію України загинуло 143 дитини, ще 216 – постраждало. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

    «Станом на 8 годину 28 березня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей», – йдеться в дописі.

    Також омбудсман додає, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

    Усього зафіксована 3085 тис. злочинів.

    Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

    Теги: росія окупанти діти війна Україна злочини проти людяності злочин окупація #stoprussia
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    Воєнні злочини Росії: скількох маленьких українців вбили окупанти