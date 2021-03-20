Відставка Жмака свідчить, що багато людей хочуть й надалі грабувати «Укрзалізницю», а не проводити реформи – економіст

Експерт вважає, що робота Жмака не могла стати причиною звільнення, «він просто почав ламати корупційні схеми»

Рішення Наглядової ради «Укрзалізниці» та Кабінету міністрів звільнити з посади керівника Володимира Жмака свідчить про те, що доволі широке коло осіб, у тому числі і Наглядова рада компанії, не хочуть реформ. Вони хочуть зберегти «Укрзалізницю» у тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування. Таке переконання висловив економіст Борис Кушнірук у своєму блозі на сайті Ліга.net.

«Протягом всіх років української незалежності «Укрзалізниця» була, і як показало останнє рішення уряду, залишатиметься джерелом збагачення можновладців, певних бізнесменів і середньої ланки управлінців. У такій величезній, вкрай неефективній та непрозорій структурі можливостей для розкрадання залишається ще багато. При цьому ця державна компанія всі роки української незалежності продовжувала беззупинний процес технологічної деградації», - підкреслює експерт.

За його словами, питання реформування «Укрзалізниці» - це завдання державного значення, і його необхідно розглядати у контексті функціонування економіки країни, адже йдеться також про соціальне значення залізничного сполучення, і про розвиток регіонів країни. Призначення нового керівника дало змогу розпочати реформу компанії та покращити її фінансові показники, вказує Кушнірук.

Зокрема, почалося відділення інфраструктурного та вантажного напрямків у окремі структури з прозорим управлінням, а проведення прозорих аукціонів на вантажні перевезення дало змогу запустити в роботу більше вагонів, і отримати додатково мільйони гривень. Тож ефективність роботи Володимира Жмака не могла бути підставою для його звільнення.

«Чому ж всі – і Наглядова рада, і Кабмін, і частина депутатів, - так домагалися його звільнення? Відповідь дуже типова в українських реаліях. Жмак захотів справді реалізувати реформу «Укрзалізниці», і почав перекривати можливості для розкрадання державної компанії - як з боку певних бізнесменів, так і управлінців середньої ланки самої компанії. Тобто він спокусився на святе. А такого не пробачають(…) І тепер вкрай необхідна і давно перезріла реформа «Укрзалізниці» зупиняється, по суті, не розпочавшись.», - резюмував Кушнірук.

Як відомо, Жмак як керівник «Укрзалізниці» почав процес виділення вантажних перевезень в окрему структуру під назвою UZ Cargo. Проте Наглядова рада компанії скасувала початок реформи, а потім одностайним рішенням звільнила Жмака з посади. Відповідне рішення підтримав і Кабмін.

Раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що Жмака всього через півроку після призначення звільнили, тому що реформи, які він запропонував, виявилися невигідними членам Наглядової ради.

У свою чергу екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян нагадав, що влада вп’яте за два роки змінила керівника «Укрзалізниці», щоб остаточно привести її до краху, і висловив переконання, що УЗ очікує остаточна зупинка реформ.

Кабінет міністрів України 17 березня зняв із посади голову правління АТ «Укрзалізниця» Володимира Жмака, який був обраний на цей пост після 6-місячного відбору в серпні 2020 року.