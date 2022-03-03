Збройні сили отримали 20 вагонів-рефрижераторів: вивозити трупи окупантів

Користувачі соцмереж обурені: чому це вивозити тіла окупантів має українська сторона, а не агресор чи родичі загиблих

«Укрзалізниця» розробляє регламент руху поїздів з тілами загарбників на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів

АТ «Укрзалізниця» надала Збройним силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.

«Перед «Укрзалізницею» було поставлено завдання направити 20 вагонів для вивезення «200-х» російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже перебувають на станціях в очікуванні повного завантаження», – йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі УЗ.

Також «Укрзалізниця» розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.

«Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Українських солдатів, які загинули, евакуюють силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ», – розповіли в УЗ.

Як повідомлялось, на території України знищили заступника командувача 41-ї армії Росії, колишнього комдива 7 дивізії Повітряно-десантних військ генерал-майора Андрія Суховецького.