Зброю, з якої вистрелили у 5-річного хлопчика, наразі не знайшли, — прокуратура



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Знайдена гільза на місці вбивства 5-річного хлопчика

Раніше була інформація, що, ймовірно, вистріл скоїли з рушниці

Правоохоронці наразі не знайшли зброю, з якої вистрелили у 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.

Про це заявила прессекретарка прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська на Громадському.

«Правоохоронні органи вживають заходи, аби знайти цю зброю, тому зараз рано говорити, з якої зброї здійснили постріл», — зазначила вона.

Раніше була інформація, що, ймовірно, вистріл скоїли з рушниці.

Гайовська також додала, що наразі підозрюваним поліцейським інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст. 115 «умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб», також ч. 2 та ч. 4 ст. 296 «хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь приготовленої для нанесення тілесних ушкоджень».

«Станом на зараз кваліфікація відповідає обставинам вчиненого злочину», — вважає прес-секретарка прокуратури.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.