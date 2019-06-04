Зброю, з якої вистрелили у 5-річного хлопчика, наразі не знайшли, — прокуратура
Раніше була інформація, що, ймовірно, вистріл скоїли з рушниці
Правоохоронці наразі не знайшли зброю, з якої вистрелили у 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
Про це заявила прессекретарка прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська на Громадському.
«Правоохоронні органи вживають заходи, аби знайти цю зброю, тому зараз рано говорити, з якої зброї здійснили постріл», — зазначила вона.
Раніше була інформація, що, ймовірно, вистріл скоїли з рушниці.
Гайовська також додала, що наразі підозрюваним поліцейським інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст. 115 «умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб», також ч. 2 та ч. 4 ст. 296 «хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь приготовленої для нанесення тілесних ушкоджень».
«Станом на зараз кваліфікація відповідає обставинам вчиненого злочину», — вважає прес-секретарка прокуратури.
Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
3 червня хлопчик помер у лікарні.
Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.
Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.
4 червня Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.
4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.